RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: DEGRADO SU CORSO ITALIA, VEGETAZIONE INCOLTA OSTACOLA IL PASSAGGIO PEDONALE

Un nostro lettore ha recentemente inviato una segnalazione riguardante la situazione di degrado su Corso Italia basso, adiacente al Parco del Sole. La segnalazione recita:

"Come al solito… Se non siete voi a sollecitare, nessuno si preoccupa di fare manutenzione. Desidero segnalare che il marciapiede della parte bassa di Corso Italia, adiacente Parco del Sole, è nuovamente invaso dalla vegetazione. Scusate se ho insistito, ma quasi non si può passare più. Grazie."

La vegetazione incolta che invade i marciapiedi rende difficoltoso e pericoloso il passaggio pedonale, compromettendo la sicurezza e la fruibilità.

È imperativo che le autorità competenti intervengano prontamente per risolvere questa situazione, garantendo la pulizia e la manutenzione regolare dell'area.

Ci uniamo alla richiesta del nostro lettore, sollecitando un'azione rapida ed efficace da parte delle istituzioni responsabili. Invitiamo inoltre i cittadini a continuare a segnalare situazioni di degrado o pericolo, affinché la nostra città possa essere sempre più vivibile e sicura per tutti.