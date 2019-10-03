RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: DISSERVIZI IDRICI PERCHÈ L'AMA NON PAGA LE FATTURE AL FORNITORE; LA REPLICA DELL'AZIENDA

Riceviamo e pubblichiamo comunicato da parte del gruppo consiliare di Diventerà Bellissima: “Buona parte dei cittadini paternesi stanno subendo, in queste ore, l’assoluta mancanza di acqua dai rubinet...

Riceviamo e pubblichiamo comunicato da parte del gruppo consiliare di Diventerà Bellissima:

“Buona parte dei cittadini paternesi stanno subendo, in queste ore, l’assoluta mancanza di acqua dai rubinetti delle proprie case. Un disservizio inaccettabile che viene addebitato ad un non meglio precisato guasto.

Ebbene, i vertici dell’Ama ed il suo Consiglio d’amministrazione, dovrebbero avere l’accortezza e la sincerità di far sapere agli utenti della città che, in realtà, non avendo pagato le fatture al fornitore questo ha subìto il distacco dell’energia elettrica.

Nascondersi dietro un fantomatico guasto rappresenta l’ennesima presa in giro nei confronti dei cittadini”

REPLICA DELL'AMA:

l Vice Presidente Orazio Terranova, il quale dichiara: bugie, solo bugie! È inaudito che un movimento come diventerà bellissima che fa capo a una persona per bene , ossia il nostro presidente della regione nello Musumeci possa essere rappresentato da consiglieri che portano avanti la politica delle bugie . L'azienda idrica non è tenuta a pagare bollette enel per i proprietari dei pozzi privati, o forse questi consiglieri sanno qualcosa in più? Inoltre cè qualche legame di parentela con i proprietari dei pozzi? Siamo seri!!!!!!!!