Riceviamo e pubblichiamo: Salsiccia sulla barella all'ospedale di Paternò: Scherzo o mancanza di rispetto ?? La foto

Salsiccia sulla barella all'ospedale di Paternò

"Vorrei denunciare ciò che avviene all'ospedale di Paternò" SS. Salvatore".

Stamattina nell'attesa della dimissione di mio padre in seguito ad un attacco di cuore ho notato che sopra una barella, apposita per i pazienti, era adagiato un cartone contenente salsiccia cruda congelata. Infatti la carne stava scongelandosi proprio sopra la barella che avrebbe dovuto dare posto aun paziente qualsiasi fossero state le sue condizioni di salute. Nella speranza che diate voce

a queste vicende assurde che non dovrebbero mai essere pensate o addirittura fatte in un ospedale, attendo risposta. Cordiali saluti una cittadina purtroppo paternese".

Poche righe precise, suffragate da una foto che ci lasciasenza parole. Un gesto insano? o mancanza di rispetto o professionalità ? Attendiamo fiduciosi una risposta dagli enti competenti, chiara e precisa: Lo dobbiamo a tutti.