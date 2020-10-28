RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UNA NOTA DEI RESIDENTI DI PALAZZOLO - SCALA VECCHIA

Abbiamo appreso che il Consiglio comunale ha votato il bilancio. I consiglieri hanno detto si all'accensione di mutui per 13 milioni di euro, richiesti dall'Amministrazione comunale, con le somme da d...

Abbiamo appreso che il Consiglio comunale ha votato il bilancio. I consiglieri hanno detto si all'accensione di mutui per 13 milioni di euro, richiesti dall'Amministrazione comunale, con le somme da destinare, in gran parte, al rifacimento di strade. A gran voce e per l'ennesima volta, chiediamo ai consiglieri e all'Amministrazione di non essere dimenticati. Abbiamo il diritto di avere delle strade su cui transitare per raggiungere le nostre case. Corso Papa Paolo VI e via Fratelli Mirenna, devono essere asfaltate. Non accettiamo, lo diciamo con la massima umiltà, rassicurazioni false, o l'ipotesi fantasiosa della soluzione con l'intervento del privato. E' solo un inutile prendere tempo. Al sindaco Nino Naso e all'assessore ai Lavori pubblici, Luigi Gulisano, chiediamo un impegno reale e non le solite parole che non portano a nulla. Siate VERI amministratori, siamo stanchi di aspettare.