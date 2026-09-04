RICHIAMATA LA TRIPPA SIMMENTHAL: ATTENZIONE A 5 LOTTI, “NON CONSUMARE IL PRODOTTO”

Possibile contaminazione crociata da allergeni soia e senape non dichiarati in etichetta. Interessate confezioni da 420 grammi.

È stato disposto il richiamo di alcuni lotti di Trippa preparata con sugo a marchio Simmenthal, commercializzata in confezioni da 420 grammi e prodotta da Bolton Food S.p.A. nello stabilimento di via Matteotti 2, ad Aprilia, in provincia di Latina.

Il richiamo è stato pubblicato il 2 settembre 2026 e riguarda una possibile contaminazione crociata da allergeni soia e senape non dichiarati sull’etichetta. Per questo motivo viene raccomandato ai consumatori di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita di acquisto.

Sono complessivamente cinque i lotti interessati. Il primo richiamo riguarda i lotti K104 e K105, con termine minimo di conservazione fissato al 30 aprile 2029.

Il secondo richiamo interessa invece i lotti K155, K175 e K176, con termine minimo di conservazione al 30 giugno 2029.

In entrambi i casi si tratta dello stesso prodotto, Trippa preparata con sugo Simmenthal da 420 grammi, con marchio di identificazione dello stabilimento IT 14 L UE.

Chi avesse acquistato una delle confezioni appartenenti ai lotti indicati è quindi invitato a controllare attentamente il codice riportato sulla confezione e, se corrispondente, a non consumare il prodotto e a riportarlo nel punto vendita dove è stato acquistato.