RICHIAMO PER DIVERSI LOTTI DI NUTELLA GELATO ICE CREAM: IN ETICHETTA MANCA LA LISTA INGREDIENTI IN ITALIANO

Ferrero ha annunciato il richiamo volontario di 11 lotti del prodotto "Nutella Ice Cream Pot" da 230 grammi, a causa della presenza della lista degli ingredienti non tradotta in lingua italiana. La co...

28 giugno 2025 17:43
RICHIAMO PER DIVERSI LOTTI DI NUTELLA GELATO ICE CREAM: IN ETICHETTA MANCA LA LISTA INGREDIENTI IN ITALIANO
Ferrero ha annunciato il richiamo volontario di 11 lotti del prodotto "Nutella Ice Cream Pot" da 230 grammi, a causa della presenza della lista degli ingredienti non tradotta in lingua italiana. La comunicazione è stata inoltrata alle principali catene di distribuzione presenti in Piemonte, tra cui Coop, Decò, Esselunga e Bennet.

Il richiamo, specificato attraverso l'apposito modulo dell’azienda, riguarda esclusivamente la non conformità linguistica dell'etichettatura. Si tratta quindi di un richiamo precauzionale, non legato a problematiche di sicurezza alimentare. Per agevolare i consumatori, Ferrero ha messo a disposizione il numero verde 800 909690 e una sezione dedicata sul proprio sito ufficiale, dove è possibile recuperare la lista ingredienti corretta in lingua italiana.

I lotti interessati
Di seguito l’elenco dei lotti del "Nutella Ice Cream Pot" oggetto del richiamo, con le relative date di scadenza:

  • L354E32A00 – Scadenza: 12/06/2026
  • L355E32B00 – Scadenza: 13/06/2026
  • L355E32C00 – Scadenza: 13/06/2026
  • L356E32B00 – Scadenza: 14/06/2026
  • L356E32C00 – Scadenza: 14/06/2026
  • L356E32D00 – Scadenza: 14/06/2026
  • L357E32A00 – Scadenza: 15/06/2026
  • L357E32B00 – Scadenza: 15/06/2026
  • L007K32A00 – Scadenza: 01/07/2026
  • L007K32B00 – Scadenza: 01/07/2026
  • L008K32A00 – Scadenza: 02/07/2026

Ferrero invita i consumatori che avessero acquistato uno dei prodotti sopra elencati a consultare l’etichetta e, in caso di difficoltà nella comprensione degli ingredienti, a fare riferimento ai contatti forniti.

