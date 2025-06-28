RICHIAMO PER DIVERSI LOTTI DI NUTELLA GELATO ICE CREAM: IN ETICHETTA MANCA LA LISTA INGREDIENTI IN ITALIANO

Ferrero ha annunciato il richiamo volontario di 11 lotti del prodotto "Nutella Ice Cream Pot" da 230 grammi, a causa della presenza della lista degli ingredienti non tradotta in lingua italiana. La co...

Ferrero ha annunciato il richiamo volontario di 11 lotti del prodotto "Nutella Ice Cream Pot" da 230 grammi, a causa della presenza della lista degli ingredienti non tradotta in lingua italiana. La comunicazione è stata inoltrata alle principali catene di distribuzione presenti in Piemonte, tra cui Coop, Decò, Esselunga e Bennet.

Il richiamo, specificato attraverso l'apposito modulo dell’azienda, riguarda esclusivamente la non conformità linguistica dell'etichettatura. Si tratta quindi di un richiamo precauzionale, non legato a problematiche di sicurezza alimentare. Per agevolare i consumatori, Ferrero ha messo a disposizione il numero verde 800 909690 e una sezione dedicata sul proprio sito ufficiale, dove è possibile recuperare la lista ingredienti corretta in lingua italiana.

I lotti interessati

Di seguito l’elenco dei lotti del "Nutella Ice Cream Pot" oggetto del richiamo, con le relative date di scadenza:

L354E32A00 – Scadenza: 12/06/2026

L355E32B00 – Scadenza: 13/06/2026

L355E32C00 – Scadenza: 13/06/2026

L356E32B00 – Scadenza: 14/06/2026

L356E32C00 – Scadenza: 14/06/2026

L356E32D00 – Scadenza: 14/06/2026

L357E32A00 – Scadenza: 15/06/2026

L357E32B00 – Scadenza: 15/06/2026

L007K32A00 – Scadenza: 01/07/2026

L007K32B00 – Scadenza: 01/07/2026

L008K32A00 – Scadenza: 02/07/2026

Ferrero invita i consumatori che avessero acquistato uno dei prodotti sopra elencati a consultare l’etichetta e, in caso di difficoltà nella comprensione degli ingredienti, a fare riferimento ai contatti forniti.