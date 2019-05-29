95047

RICHIAMO SPINACINE AIA POSSIBILE PRESENZA DI FRAMMENTI DI PLASTICA

AIA desidera informare i propri consumatori di aver avviato il richiamo dalla vendita delle confezioni di due lotti di prodotti panati.A seguito delle procedure di autocontrollo che vengono svolte nei...

A cura di Redazione Redazione
29 maggio 2019 19:56
RICHIAMO SPINACINE AIA POSSIBILE PRESENZA DI FRAMMENTI DI PLASTICA -
Oltre 95047
Condividi

AIA desidera informare i propri consumatori di aver avviato il richiamo dalla vendita delle confezioni di due lotti di prodotti panati.

A seguito delle procedure di autocontrollo che vengono svolte nei siti produttivi, l’azienda ha rilevato la possibile presenza di frammenti di plastica bianca.

Il richiamo è stato deciso volontariamente dall’azienda in via precauzionale e riguarda esclusivamente i seguenti prodotti:

RICHIAMO SPINACINE AIA POSSIBILE PRESENZA DI FRAMMENTI DI PLASTICA
RICHIAMO SPINACINE AIA POSSIBILE PRESENZA DI FRAMMENTI DI PLASTICA

L’azienda invita i consumatori che avessero già acquistato un prodotto appartenente ai due lotti interessati a riconsegnare le confezioni in loro possesso ai punti vendita in cui hanno effettuato l’acquisto.

Gli stessi punti vendita procederanno alla sostituzione o all’eventuale rimborso.

AIA si scusa con i propri clienti e consumatori per qualsiasi inconveniente causato da questo richiamo volontario.

In caso di ulteriori necessità i consumatori possono contattare il Numero Verde 800.501.509 o scrivere a [email protected]

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047