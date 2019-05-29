RICHIAMO SPINACINE AIA POSSIBILE PRESENZA DI FRAMMENTI DI PLASTICA
AIA desidera informare i propri consumatori di aver avviato il richiamo dalla vendita delle confezioni di due lotti di prodotti panati.
A seguito delle procedure di autocontrollo che vengono svolte nei siti produttivi, l’azienda ha rilevato la possibile presenza di frammenti di plastica bianca.
Il richiamo è stato deciso volontariamente dall’azienda in via precauzionale e riguarda esclusivamente i seguenti prodotti:
L’azienda invita i consumatori che avessero già acquistato un prodotto appartenente ai due lotti interessati a riconsegnare le confezioni in loro possesso ai punti vendita in cui hanno effettuato l’acquisto.
Gli stessi punti vendita procederanno alla sostituzione o all’eventuale rimborso.
AIA si scusa con i propri clienti e consumatori per qualsiasi inconveniente causato da questo richiamo volontario.
In caso di ulteriori necessità i consumatori possono contattare il Numero Verde 800.501.509 o scrivere a [email protected]