RICHIESTA DEL USB VV.F PER L'INTITOLAZIONE VIE O PIAZZE AI VIGILI DELFUOCO DECEDUTI IN SERVIZIO

L' Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco ha inviato una richiesta ufficiale ai Sindaci di Adrano Paternò, Riposto, Giarre, Caltagirone, Acireale e Catania dove vi sono presenti i vari distaccamenti del corpo per l'intitolazione di una via piazza o rotonda ai "Caduti del corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Nella richiesta si sottolinea come vista la disponibilità e l'attenzione dimostrataci in questi anni, anche per eventi luttuosi che hanno colpito personale in servizio al comando di Catania durante l'espletamento del proprio dovere, poniamo all'attenzione della commissione toponomastica di codesto comune, ed al signor sindaco, per far rimanere indelebile il sacrificio dei vigili del fuoco periti in servizio, di dedicare a Vincenzo Lima, deceduto il 24 settembre 2014 per il ribaltamento dell'autobotte mentre si accingeva in aeroporto per emergenza aeroportuale, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, deceduti in servizio, a causa di un esplosione avvenuta in via Garibaldi il 20 marzo 2018 e Giuseppe Coco, deceduto il 9 Aprile 2020 a causa del covid-19, contratto mentre formava il personale aeroportuale in trasferta a Roma, una Via od una piazza che, renderebbe onore a questi Eroi morti prematuramente.

Siamo sicuri, concludi la nota e vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità che state mostrando per tenere alto il ricordo dei nostri " Angeli"