RICOLLOCATA L’EFFIGE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II IN PIAZZA SANTA BARBARA

Oggi 25/10/2020, dopo quasi tre anni, l’Effige di papa Giovanni Paolo II, vandalizzata e distrutta nel tentativo di essere rubata, viene ricollocata in piazza Santa Barbara, al proprio posto.

Grazie all'iniziativa del gruppo Fratres, di un esponente del Consiglio comunale di Paternò e di liberi cittadini è stato possibile ridare dignità a quel simbolo, che era stato sfregiato, ridisegnandolo e realizzandolo nuovamente in pietra lavica ceramizzata dedicata a Papa Giovanni Paolo II , con lo sfondo del Castello Normanno di Paternò e della Chiesa Matrice.

“E’ giusto lanciare un segnale verso chi non ha rispetto della propria città: l’atto vandalico è stato un gesto irresponsabile e…vile - spiegano i fautori dell’iniziativa –tuttavia, siamo contenti di avere restituito il giusto decoro ad un

simbolo di pace e speranza”.