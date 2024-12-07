Riconferma e Nuove Sfide: OPES Conclude la XII Assemblea Nazionale Elettiva al salone d'onore del CONI a Roma

Nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del CONI si è conclusa con grande successo la XII Assemblea Nazionale Elettiva di OPES, uno degli enti di promozione sportiva più rilevanti a livello nazio...

Nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del CONI si è conclusa con grande successo la XII Assemblea Nazionale Elettiva di OPES, uno degli enti di promozione sportiva più rilevanti a livello nazionale. L’evento ha rappresentato un momento cruciale per tracciare le linee guida del futuro dell’ente, nel solco di una crescita costante e di una rinnovata ambizione.

La rielezione è avvenuta alla presenza del numero uno del CONI, Giovanni Malagò, dei Ministri Andrea Abodi e Francesco Lollobrigida, del Viceministro Maria Teresa Bellucci, della Capo segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni e del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma.

Un grande entusiasmo ha accompagnato la riconferma di Juri Morico alla presidenza per il prossimo quadriennio olimpico. Applaudito e sostenuto dai presenti, il Presidente Morico ha espresso la volontà di proseguire sulla strada già intrapresa, rafforzando il ruolo di OPES sia nello sport che nel terzo settore.

Un segnale di rilievo per la Sicilia è arrivato con la riconferma di Andrea Patti alla vicepresidenza nazionale e del consigliere nazionale Cony Cori, oltre alla nomina di Salvatore Grasso nel Consiglio Nazionale. Questo riconoscimento rappresenta un’importante opportunità per valorizzare ulteriormente il contributo della Sicilia alle attività e ai progetti promossi da OPES.

“Il successo di questa assemblea testimonia l’unità e la determinazione del nostro ente nell’affrontare le nuove sfide. La riconferma del Presidente Morico e il coinvolgimento di figure di spicco come Andrea Patti, Cony Cori e Salvatore Grasso rafforzano la nostra squadra e ci proiettano verso traguardi sempre più ambiziosi,” ha dichiarato uno dei rappresentanti siciliani presenti all’evento.

Con un Consiglio Nazionale rinnovato e una visione chiara, OPES si prepara a consolidare il suo ruolo di riferimento nello sport e nella promozione sociale, con particolare attenzione alle esigenze e alle opportunità del territorio siciliano.

Il futuro di OPES si costruisce oggi, con lo sguardo rivolto verso traguardi sempre più alti.