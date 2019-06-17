95047

RICOVERATO PER ARRESTO CARDIACO ANDREA CAMILLERI

17 giugno 2019 11:36
FLASH

Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco.

Secondo il Corriere della Sera, lo scrittore sarebbe in rianimazione.

Dalle primissime informazioni che trapelano, lo scrittore siciliano è stato rianimato appena arrivato in ospedale Santo Spirito di Roma.

