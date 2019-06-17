RICOVERATO PER ARRESTO CARDIACO ANDREA CAMILLERI
A cura di Redazione
17 giugno 2019 11:36
FLASH
Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco.
Secondo il Corriere della Sera, lo scrittore sarebbe in rianimazione.
Dalle primissime informazioni che trapelano, lo scrittore siciliano è stato rianimato appena arrivato in ospedale Santo Spirito di Roma.