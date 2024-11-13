RIENTRA L’EMERGENZA MALTEMPO: GIOVEDÌ ALLERTA GIALLA SOLO NEL MESSINESE, VERDE SUL RESTO DELL’ISOLA
Dopo una giornata di allerta arancione fino alle ore 24.00 di oggi, con la situazione di estrema criticità sul versante jonico etneo, tanti danni e disagi alla popolazione e alla circolazione viaria, la Protezione civile regionale ha diramato il nuovo bollettino per giovedì 14 novembre: allerta gialla sul messinese e verde sul resto dell’isola. Le scuole riapriranno dopo tre giorni di chiusura.
Allerta Meteo nelle prossime ore per “precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale” in 2 regioni.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 13 novembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
- PERSISTONO, PER LE PROSSIME 6/12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ORIENTALE DELL'ISOLA;
- SI PREVEDONO, PER LE PROSSIME 12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CAMPANIA.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.