Rientro domenicale, traffico congestionato sull’A18 Messina-Catania: circa 6 km di fila dal casello di Acireale fino a San Gregorio

CATANIA – Pomeriggio di traffico particolarmente intenso oggi, domenica 12 ottobre 2025, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania in direzione Catania.Si registrano code di circa sei chilometri, con una...

CATANIA – Pomeriggio di traffico particolarmente intenso oggi, domenica 12 ottobre 2025, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania in direzione Catania.

Si registrano code di circa sei chilometri, con una lunga fila che inizia all’altezza del casello di Acireale e si estende fino alla barriera di San Gregorio, stazione finale dell’autostrada. La situazione sta provocando forti rallentamenti e disagi significativi per gli automobilisti.

A segnalare ulteriori criticità è lo stesso casello di San Gregorio, dove il traffico risulta particolarmente congestionato e si procede a passo d’uomo per oltrepassare la barriera.

Non si registrano incidenti o altri eventi che possano aver causato il blocco: si tratta di un intenso flusso di rientro domenicale, favorito dalle condizioni meteo ancora estive e dalle numerose gite fuori porta.

Molti automobilisti segnalano tempi di percorrenza molto più lunghi del normale e code in progressivo aumento.

La raccomandazione è di prestare la massima prudenza alla guida e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi per evitare lunghe attese e ulteriori disagi.

La situazione è in evoluzione e potrebbero verificarsi ulteriori rallentamenti nelle prossime ore.