RIENTRO IN CODA SULLA A18. CODA DI 5 KM AL CASELLO DI SAN GREGORIO

Cinque chilometri di fila per arrivare al casello di San Gregorio, stazione finale dell'autostrada A18 si registrano oggi, 18 settembre 2022,

Le code di automobili cominciano infatti nei pressi del casello di Acireale.

Il traffico non è dovuto ad incidenti o contrattempi del genere, l'addensamento del flusso veicolare sarebbe infatti la conseguenza del rientro da gite fuori porta e passeggiate stimolate dalle temperature calde registrate oggi in Sicilia.