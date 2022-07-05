RIESPLODE IL COVID: 132.274 CASI IN ITALIA E 9.993 IN SICILIA IN 24 ORE

Sono 9.993 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.849 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno.Il giorno precedente erano 3.140.Il tasso di positività sale fino a quasi i...

Sono 9.993 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.849 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno.

Il giorno precedente erano 3.140.

Il tasso di positività sale fino a quasi il 33,5% rispetto al 22,6% del giorno precedente.

La Sicilia è sempre al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 105.639 con un aumento di 7.030 casi. I guariti sono 3.691 mentre 14 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.245.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 941, anche oggi 38 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 38, tre in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.958 casi, Catania 2.316, Messina 1.175, Siracusa 1.368, Trapani 776, Ragusa 796, Caltanissetta 600, Agrigento 1.225, Enna 521.

DATI ITALIA

Sono 132.274 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94 morti. 464.732 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire il tasso di positività al 28,5% (ieri era al al 27,9%). In aumento i ricoveri con sintomi (+355 da ieri per un totale di 8.003) e le persone in terapia intensiva (+20 da ieri per un totale di 323).