RIFLESSIONE DI PADRE ALESSANDRO RONSISVALLE SUL CORPUS DOMINI
La festa del Corpo e Sangue di Cristo ci ricorda come già nell'Antico Testamento il Signore ha nutrito il popolo d'Israele nel deserto con la Manna.
Oggi la Chiesa loda il Signore perché non ci da piu la Manna ma il Suo Corpo e Sangue per nutrici in questa vita che ci proietta alla Gerusalemme del cielo cioè la Vita Eterna
La Carne di Gesu è vita eterna e il suo Sangue è vera bevanda di Vita
Un solo pane a Noi che pur essendo molti ci nutriamo di questo cibo divino che ci rende segno di unità nella chiesa
Padre Alessandro Ronsisvalle