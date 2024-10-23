RIMOSSO AL SAN VINCENZO DI TAORMINA UN GIGANTESCO TUMORE OVARICO DI 16 CHILI DA UNA DONNA

Un tumore ovarico di circa 16 kg è stato rimosso all’ospedale San Vincenzo di Taormina ad una paziente proveniente dall’Australia ma residente in un centro della Valle dell’Alcantara.L’intervento è st...

Un tumore ovarico di circa 16 kg è stato rimosso all’ospedale San Vincenzo di Taormina ad una paziente proveniente dall’Australia ma residente in un centro della Valle dell’Alcantara.

L’intervento è stato eseguito dai medici della Chirurgia ad indirizzo Oncologico del presidio, diretta dal primario, prof. Vincenzo Panebianco ed insieme a lui il chirurgo taorminese, dott. Mario D’Agostino, coadiuvati da un gruppo per la gestione anestesiologica che fa capo al dott. Giacomo Filoni, primario dell’Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione, e la dott.ssa Viviana Brunetto, dirigente medico della UOC di Anestesia e Rianimazione.

Gli accertamenti eseguiti avevano rivelato la presenza della massa da rimuovere. E adesso è stato eseguito l’intervento di asportazione del tumore presso la struttura ospedaliera di contrada Sirina.