RIMOSSO E FATTO BRILLARE CON SUCCESSO L'ORDIGNO BELLICO RITROVATO A SFERRO

Si sono concluse con successo le operazioni di bonifica dell'ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale di circa 250 libbre, rinvenuto lungo la tratta ferroviaria Fiumetorto - Catania Bicocca nei...

Si sono concluse con successo le operazioni di bonifica dell'ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale di circa 250 libbre, rinvenuto lungo la tratta ferroviaria Fiumetorto - Catania Bicocca nei pressi della stazione di Sferro. Lo rende noto la prefettura di Catania ricordando che il residuato bellico è stato rimosso da militari del 4 Reggimento Genio Guastatori di Palermo.

Durante le attività di rimozione, dalle 6 alle 6.40, l'autostrada A19 è rimasta chiusa al transito fra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova e l'aeroporto di Catania è rimasto non operativo. L'ordigno trasportato a bordo di un convoglio militare - scortato dalle forze di polizia e con il supporto dei vigili del fuoco e delle ambulanze della Croce rossa militare e dell'ospedale di Paternò - è stato fatto brillare in una cava di inerti a Santa Maria di Licodia. Le operazioni, seguite costantemente dalla Prefettura di Catania e dal Com istituito al Comune di Paternò, si sono concluse alle 10.50.

Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi esprime "soddisfazione per la perfetta riuscita delle operazioni e per il ridottissimo disagio causato ad automobilisti e viaggiatori, risultati ottenuti grazie alla grande e sinergica collaborazione dimostrata da tutte le componenti che hanno operato nell'occasione" e a cui il prefetto rivolge "un sentito ringraziamento".