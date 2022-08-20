Poco dopo le 14,00 di ieri, la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stata allertata per una richiesta di soccorso ad un turista in difficoltà in località Grotta di...

Poco dopo le 14,00 di ieri, la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stata allertata per una richiesta di soccorso ad un turista in difficoltà in località Grotta di Serracozzo, presso il rifugio Citelli, zona Etna nord.

L’uomo faceva parte di un gruppo di turisti californiani in escursione con una guida turistica sul sentiero che porta alla grotta di Serracozzo a 1800 mt di quota.

L’uomo si è sentito male e viste la località impervia e l’impossibilità di rientrare a piedi, sono stati allertati i soccorsi.

RINTRACCIATA E SOCCORSA UNA PERSONA IN DIFFICOLTÀ DISPERSA SULL’ETNA

I turisti sono stati raggiunti dalla squadra dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Linguaglossa ed un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania con a bordo personale elisoccorritore.

L’uomo è stato verricellato a bordo dell’elicottero che atterrando sul vicino piazzale del rifugio Citelli lo ha affidato alle cure dei sanitari del Servizio 118 presenti sul posto.

Intervenuti per le attività di ricerca e soccorso anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.