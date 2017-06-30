RINVENUTO E SEQUESTRATO UN MINI ARSENALE A SAN GIOVANNI GALERMO

Nella nottata di ieri, agenti delle Volanti hanno concluso un’indagine lampo che ha condotto le pattuglie a effettuare mirati controlli all’interno di uno stabile di via Ustica, nel quartiere ad eleva...

Nella nottata di ieri, agenti delle Volanti hanno concluso un’indagine lampo che ha condotto le pattuglie a effettuare mirati controlli all’interno di uno stabile di via Ustica, nel quartiere ad elevata densità criminale di San Giovanni Galermo, dove è stato rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale.

All’interno del vano ascensore del palazzo, infatti, erano abilmente occultati un fucile mitragliatore AK-47, un fucile a pompa, una pistola revolver, una pistola semiautomatica, una pistola mitragliatrice, 5 caricatori privi di munizionamento e 332 cartucce di vario calibro e marca.

Tutte le armi sono state sequestrate a carico di ignoti e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti investigativi.