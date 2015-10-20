Riparte l'attività di Obiettivo Comune

Da sabato scorso è scattato il tesseramento

95047.it La nota dell'associazione giovanile paternese Obiettivo Comune:

"Obiettivo Comune Riparte e lancia una nuova sfida ai giovani di questa città! Sabato 17 ottobre, presso il pub "Insommia Lounge Drink" i giovanissimi ragazzi di Obiettivo Comune hanno lanciato il nuovo anno associativo.

Un anno ricco di sorprese e spunti come ci spiega il Presidente Anthony Palumbo: " Sono orgoglioso di poter condurre questo gruppo nel suo quarto anno di attività. Quest'anno abbiamo scelto degli argomenti importanti per migliorare il pensiero dei giovani e quindi sperare in un futuro migliore. Ne è l'esempio il progetto #Giovani&Volontariato che punta, grazie alle nostre esperienze passate, ad avvicinare di più i giovani a questo mondo per molti ancora sconosciuto. Ma tanto altro ancora, infatti oltre a mentente i nostri progetti di #Solidarietà, che ci regalano tante soddisfazioni, cercheremo di trasmetteremo i veri valori e sensibilizzare tutti grazie al nostro progetto #Sport&Valori o alla nostra campagna web #DirittiDeiCittadini, perché la gente non deve pensare solo ai propri doveri ma anche a ciò che gli spetta".

Spiega la vice Presidente Mary Di Perna: "Abbiamo lavorato molto per i nostri tesserati, oltre ad offrire un anno ricco di progetti, siamo riusciti a collaborale con alcune attività della nostra città ( Autoscuola Bellia, Benfatto Pizzeria, la macelleria Capricci Di Carne di Giuseppe Orto e la palestra Myghty Gym oltre appunto al pub Insomnia Lounge drink) che si sono messe a disposizione regalandoci una convenzione utile ai nostri tesserati al fine di invitare la gente a spendere qui piuttosto che altrove, perché è da qui che dobbiamo ripartire. Infine volevo ringraziare il consigliere Vito Rau per l'interesse che ci dimostra da sempre e per la sua disponibilità e partecipazione e l'ex Presidente Vito Palumbo perché riesce sempre a darci dei consigli preziosi per l'attività che svolgiamo ogni giorno oltre ad essere sempre presente nei progetti che puntano a migliorare il futuro di questa città " che dire utilizzando una frase celebre di un'importante cantante italiano "il meglio deve ancora venire" . Sabato, sono state raccolte in una sola ora 70 tessere.