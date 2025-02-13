RIPARTONO I CANTIERI DI LAVORO A PATERNÒ: COME PARTECIPARE E CANDIDARSI

Sono ufficialmente ripartiti i Cantieri di Lavoro a Paternò, offrendo nuove opportunità di impiego per i cittadini disoccupati e inoccupati. Un’iniziativa promossa dall’Assessorato Regionale della Fam...

Sono ufficialmente ripartiti i Cantieri di Lavoro a Paternò, offrendo nuove opportunità di impiego per i cittadini disoccupati e inoccupati. Un’iniziativa promossa dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che mira a supportare la comunità locale e a creare occasioni di lavoro sul territorio.

Il progetto, che prevede l’impiego di personale in lavori di utilità pubblica, è rivolto a tutti i cittadini di Paternò e dei comuni limitrofi, con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. L'Assessorato ha pubblicato un bando pubblico, e il Centro per l’Impiego di Paternò si occuperà della gestione e della selezione dei partecipanti.

COME PARTECIPARE

Se sei disoccupato o inoccupato, puoi presentare la tua domanda per partecipare ai Cantieri di Lavoro, seguendo queste modalità:

Chi può partecipare : cittadini di Paternò e comuni limitrofi, di età tra i 18 e i 67 anni, in stato di disoccupazione o inoccupazione.

: cittadini di Paternò e comuni limitrofi, di età tra i 18 e i 67 anni, in stato di disoccupazione o inoccupazione. Periodo di presentazione delle domande : dal 10 al 24 febbraio 2025

: dal 10 al 24 febbraio 2025 Orari di apertura :

: Lunedì - Venerdì: 9:00 - 12:30

Mercoledì: 15:00 - 17:30

Le domande devono essere presentate presso il Centro per l’Impiego di Paternò, dove sarà possibile anche ricevere supporto per la candidatura.

Per ulteriori informazioni, consulta il bando completo e tutte le istruzioni ufficiali visitando il sito della Regione Sicilia

Non perdere questa opportunità di inserimento nel mondo del lavoro