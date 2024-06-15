RIAPERTO IL PS DI VIA SANTA SOFIA. IN APPENA TRE ORE PAZIENTI MESSI IN SICUREZZA E RIPRISTINATO IMPIANTO

Il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Rodolico di via Santa Sofia ha ripreso la consueta attività dopo la breve interruzione del pomeriggio. A comunicarlo è il direttore generale dell’azienda os...

Il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Rodolico di via Santa Sofia ha ripreso la consueta attività dopo la breve interruzione del pomeriggio. A comunicarlo è il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, Gaetano Sirna, che per tutto il pomeriggio è rimasto in costante contatto con il Presidente della Regione Renato Schifani, con l’assessore alla Salute Giovanna Volo e con il direttore della Pianificazione Strategica dell’ assessorato Salvatore Iacolino, ai quali ha riferito ogni passeggio della procedura di ripristino e messa in sicurezza dell’impianto che ha subito una perdita di carburante.

Il servizio di emergenza urgenza è quindi ritornato a pieno regime dopo la risoluzione del problema e la messa in sicurezza delle strutture e dei pazienti.

Il sistema di gestione della crisi ha funzionato in maniera egregia consentendo il superamento dell’emergenza in appena tre ore.