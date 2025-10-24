Riposto, bar frequentato da pregiudicati: sospesa l’attività per 10 giorni

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte ad aumentare la sicurezza, reale e percepito della cittadinanza, i Carabinieri della Stazione di Riposto (CT) hanno notificato il 16 ottobr...

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte ad aumentare la sicurezza, reale e percepito della cittadinanza, i Carabinieri della Stazione di Riposto (CT) hanno notificato il 16 ottobre scorso un provvedimento di sospensione – di 10 giorni – per la gestione di un bar/centro scommesse ubicato in Piazza Matteotti, poiché frequentato da pregiudicati, come più volte accertato e comunicato alla Questura di Catania dagli stessi militari del posto.

I militari del Comando Arma di Stazione di Riposto, infatti, che attraverso la loro profonda conoscenza del tessuto sociale e delinquenziale del territorio, si erano accorti di chi abitualmente si ritrovasse nell’esercizio commerciale, hanno così predisposto, nel corso dell’ultimo anno, molteplici verifiche al locale, soprattutto in arco serale, riscontrando appunto più volte la presenza di pregiudicati.

In particolare nel provvedimento in argomento, emesso dal Questore di Catania su richiesta dell’Arma di Riposto, è stato evidenziato come durante numerose attività di controllo poste in essere dai Carabinieri, siano stati trovati e identificati all’interno del bar e nelle sue immediate vicinanze soggetti con a carico pregresse vicende giudiziarie, relative anche a gravi reati come associazione per delinquere, rapina, omicidio, porto abusivo di armi, estorsione, rissa, violazione di norme in materia di stupefacenti, ricettazione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.

Il predetto bar, tra l’altro, lo scorso maggio, era stato teatro di una lite, culminata con l’accoltellamento di un pregiudicato, assiduo frequentatore, presentatosi il 20 maggio all’Ospedale di Giarre con ferite da taglio.

Nonostante i tentativi di depistaggio da parte della vittima di ricondurre il fatto come avvenuto in altro luogo, i Carabinieri di Riposto hanno effettuato un sopralluogo presso il bar dove hanno trovato, nell’immediatezza dei fatti, copiose tracce ematiche in prossimità dell’attività commerciale.

Ed ancora, in seguito all’acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruite l’esatta dinamica dei fatti e ad accertare, con assoluta certezza, che l’evento si era consumato all’esterno del predetto bar.

Tale grave evento, peraltro non segnalato da alcuno al 112 Numero Unico d’Emergenza, dimostra come l’esercizio commerciale metta in grave pericolo l’incolumità individuale e pubblica e crei disagi per l’ordine e la sicurezza pubblica.