RIPOSTO: BECCATI CON 9 CATALIZZATORI IN AUTO: ARRESTATI TRE PERSONE
I carabinieri della stazione di Riposto, supportati dai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Giarre, hanno arrestato 3 catanesi, padre e figlio rispettivamente di 56 e 35 anni e un 32enne, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.
Nel corso della notte è pervenuta la segnalazione all’operatore del 112 NUE da parte di un cittadino sulla presenza sospetta di alcune persone che si aggiravano intorno a veicoli parcheggiati in località Nunziata del Comune di Mascali.
In particolare, l’uomo ha udito da casa un forte rumore di taglio meccanico proveniente dalla strada e vi si è precipitato per verificare la sua auto parcheggiata, notando allontanarsi in gran fretta una Fiat Punto, costatando poi la mancanza del catalizzatore dal proprio veicolo.
I militari, intervenuti tempestivamente, hanno intercettato proprio in quella zona una Fiat Punto con a bordo tre uomini che non hanno saputo fornire giustificazioni “convincenti” circa la loro presenza in quei luoghi.
A seguito di una accurata perquisizione del veicolo, gli operanti hanno rinvenuto 9 catalizzatori di autovetture le cui estremità tubolari presentavano tagli netti, un elettroutensile a batteria con lama inserita, 5 batterie marca Stanley ed altri arnesi idonei allo scasso.
I tre presunti autori del reato, all’esito del giudizio direttissimo, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dalla competente Autorità Giudiziaria.