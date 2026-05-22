Riposto, controlli dei Carabinieri in un pub: attività sospesa e denuncia alla titolare

I Carabinieri delle stazioni di Giarre e Riposto della Compagnia di Giarre in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, sono stati impegnati in accessi ispettivi presso attività commerciali della zona.

Con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro i militari dell’Arma hanno controllato, tra le altre, un’attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande in centro.

Al termine dell’accesso ispettivo in un pub di Riposto gli operanti, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno denunciato la titolare, una 52enne del posto per violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza relative agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, per omessa sorveglianza sanitaria nei confronti di tre lavoratori.

Tale condotta, penalmente rilevante e che ha determinato la denuncia all’Autorità Giudiziaria, consiste nella violazione dell’obbligo di far sottoporre i lavoratori alla visita medica preventiva e periodica di idoneità alla mansione che si effettua entro determinate tempistiche, previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

I militari dell’Arma hanno contestato sanzioni amministrative per un importo di 9.223,84 euro ed hanno irrogato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

21 Maggio 2026