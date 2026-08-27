Riposto, donna trovata impiccata in casa: il compagno indagato per omicidio

Noemi Impellizzeri, 33 anni, era stata trovata senza vita nella sua casa di Riposto. L’autopsia non avrebbe fornito indicazioni univoche

Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese, è indagato per omicidio.

Lo ha reso noto il suo avvocato, Ivan Siragusa.

La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire.

Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.

Noemi Impellizzeri era stata ritrovata morta impiccata domenica scorsa. La prima ipotesi era che si fosse suicidata ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative.

Il fidanzato, che aveva trovato la compagna senza vita, ha raccontato agli investigatori che Noemi gli avrebbe preannunciato l'intenzione di farla finita.

Secondo i familiari della vittima, invece, si sarebbe trattato di una messinscena, e l'autopsia lo dimostrerebbe.

Nella casa si era anche sviluppato un incendio.