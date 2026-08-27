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Riposto, donna trovata impiccata in casa: il compagno indagato per omicidio

Noemi Impellizzeri, 33 anni, era stata trovata senza vita nella sua casa di Riposto. L’autopsia non avrebbe fornito indicazioni univoche

A cura di Redazione Redazione
27 agosto 2026 14:07
Riposto, donna trovata impiccata in casa: il compagno indagato per omicidio -
Riposto
Dintorni
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Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese, è indagato per omicidio.

Lo ha reso noto il suo avvocato, Ivan Siragusa.

La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire.

Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.

Noemi Impellizzeri era stata ritrovata morta impiccata domenica scorsa. La prima ipotesi era che si fosse suicidata ma i carabinieri hanno continuato a indagare sviluppando tutte le piste investigative.

Il fidanzato, che aveva trovato la compagna senza vita, ha raccontato agli investigatori che Noemi gli avrebbe preannunciato l'intenzione di farla finita.

Secondo i familiari della vittima, invece, si sarebbe trattato di una messinscena, e l'autopsia lo dimostrerebbe.

Nella casa si era anche sviluppato un incendio.

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