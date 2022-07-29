RIPOSTO: FESTA DI COMPLEANNO IN CASERMA PER IL PICCOLO JADER

Nel pomeriggio di domenica scorsa i Carabinieri della Stazione di Riposto hanno ricevuto una gradita visita in caserma, quella di Jader, 4 anni appena ed un sorriso accattivante. La storia di Jader è...

Nel pomeriggio di domenica scorsa i Carabinieri della Stazione di Riposto hanno ricevuto una gradita visita in caserma, quella di Jader, 4 anni appena ed un sorriso accattivante. La storia di Jader è stata purtroppo recentemente segnata da due tristi avvenimenti, la morte di nonno Giuseppe e di papà Massimiliano, avvenute rispettivamente a febbraio e maggio di quest’anno. Ma Jader nel cuore coltiva un amore neanche tanto segreto, un’irrefrenabile passione per l’Arma dei Carabinieri che ha spinto mamma Samantha a confidarsi con il comandante della locale Stazione per “confezionare” una bella sorpresa per il piccolo in occasione del suo 5° compleanno. Detto e fatto, Jader è stato ricevuto in caserma con tutti gli onori del caso e gli è stato dato l’onore di sedersi alla scrivania del Comandante della Stazione.

In caserma il clima festoso ha coinvolto il piccolo che ha visto poi coronarsi il suo sogno, sentire in diretta la sirena di una fiammante Giulia Alfa Romeo del Nucleo Radiomobile che gli ha permesso di toccare il cielo con un dito … a giudicare dalle sue espressioni di felicità che ha riservato ai “colleghi” Carabinieri ed alla madre, raggiante nel rivedere il suo Jader col sorriso sulle labbra. Il Comandante della Stazione ha regalato al piccolo una copia del calendario storico dell’Arma dandogli appuntamento, in un futuro non troppo lontano, per sottoscrivere la domanda per la partecipazione al concorso per l’arruolamento. In bocca al lupo Jader e buon compleanno!