RIPOSTO: Guardia costiera ha sequestrato quattro tonnellate di tonno rosso

Continua incessante l’attività di controllo sulla filiera della pesca da parte dei militari della Guardia Costiera di Riposto, che, nelle notti scorse, ha sequestrato ulteriori 4 (quattro) tonnellate di tonno rosso, proveniente da pesca illecita in quanto il prodotto ittico è stato rinvenuto all’interno di un furgone isotermico, sprovvisto dei previsti documenti attestanti la cattura e la provenienza del prodotto.

Per il conducente del mezzo è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.000 ed il prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro.

Quello denominato «rosso» (Thunnus thynnus) è la specie più pregiata fra i tonni ed è tutelata in modo particolare per evitare l’eccessivo sfruttamento dello stock ittico a causa dell’intenso sforzo di pesca, di fatti sul mercato avrebbe fruttato circa 100.000 €.

A seguito dell’intervento dei veterinari dell’ASP di Catania – distretto di Giarre, il prodotto ittico, sottoposto a test di verifica per i valori dell’istamina, è stato dichiarato per buona parte commestibile all’uso umano ed è stato donato alle case famiglie e ad associazioni benefiche operanti in zona.