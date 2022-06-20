RIPOSTO, INCENDIO IN UN'AZIENDA VIVAISTICA: DANNEGGIATI 5 MEZZI DA LAVORO

Un incendio avvenuto all'interno dell'azienda vivaistica Faro di Praiola, a Riposto, ha causato ingenti danni. Le fiamme sono divampate ieri, intorno alle 22. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti...

Un incendio avvenuto all'interno dell'azienda vivaistica Faro di Praiola, a Riposto, ha causato ingenti danni. Le fiamme sono divampate ieri, intorno alle 22. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco che immediatamente hanno azionato l'autopompa per spegnere il rogo.

I pompieri del distaccamento di Riposto hanno lavorato a lungo prima di riuscire a domare le fiamme che rischiavano di estendersi pericolosamente. Nell'incendio sono stati danneggiati 5 mezzi da lavoro, tra autocarri, muletti e un escavatore e il bilancio sarebbe potuto essere peggiore se il rogo non fosse stato spento in tempo.

Stamattina sul luogo dell'incendio sono giunti anche i carabinieri per effettuare un sopralluogo. Non si esclude l’ipotesi del dolo. Gli investigatori, adesso, visioneranno le immagini del sistema di video sorveglianza dell’azienda vivaistica per risalire agli artefici.