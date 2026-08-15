RIPOSTO, KARAOKE ABUSIVO IN UN LOCALE DI TORRE ARCHIRAFI: INTERVENGONO I CARABINIERI

Musica percepibile a centinaia di metri di distanza: durante il controllo trovati circa 40 clienti a cena con karaoke. Il titolare, secondo gli accertamenti, era privo delle autorizzazioni per l’intrattenimento musicale.

I Carabinieri della Stazione di Riposto, impegnati durante la notte in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nella frazione di Torre Archirafi, dopo aver udito una musica ad alto volume provenire da un locale, con il suono percepibile anche a diverse centinaia di metri di distanza.

I militari hanno quindi deciso di effettuare un controllo amministrativo all’interno dell’attività commerciale, dove hanno trovato circa 40 clienti seduti a cena nello spazio esterno, intrattenuti da una serata di karaoke.

L’intrattenimento musicale veniva effettuato attraverso un impianto elettroacustico collegato alla rete elettrica del locale e composto da due casse, un mixer audio e un monitor per la proiezione dei testi.

Durante il controllo, il titolare, un 40enne residente a Mascali, non avrebbe esibito la documentazione e le autorizzazioni necessarie relative all’impianto acustico e allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento musicale. Sarebbe inoltre risultata assente la ricevuta relativa al pagamento dei diritti SIAE.

I Carabinieri hanno inoltre identificato il DJ presente alla consolle, un 56enne di Acireale, che secondo quanto accertato stava svolgendo l'attività lavorativa senza una regolare posizione lavorativa che ne documentasse l'assunzione.

Alla luce degli elementi raccolti, che dovranno essere verificati nelle successive sedi giudiziarie, e nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, i militari hanno deferito il titolare all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in concorso.

L’intrattenimento musicale è stato quindi interrotto.