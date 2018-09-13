I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato nella flagranza il 44enne Orazio FICHERA, del posto, poiché ritenuto responsabile di violazione di domicilio, violenza privata aggravata e danne...

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato nella flagranza il 44enne Orazio FICHERA, del posto, poiché ritenuto responsabile di violazione di domicilio, violenza privata aggravata e danneggiamento.

RIPOSTO: LE SFONDA LA PORTA DI CASA E LA MINACCIA CON UN COLTELLO, COSTRINGENDOLA A RIFUGIARSI SUL TERRAZZO.

Alticcio già dalle prime ore del mattino, si è messo a bussare insistentemente alla porta della vicina di casa pretendendo a gran voce di essere accompagnato in auto a Catania. Non ricevendo alcuna risposta è tornato in casa, ha preso un coltello dalla cucina e tornando davanti l’abitazione della donna le ha sfondato a calci la porta d’ingresso. Un passante ha chiamato immediatamente il 112, consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia della locale Stazione la quale, appena giunta, è entrata in casa della vittima deve, nel frattempo, l’uomo si era asserragliato all’interno di una camera.I Carabinieri, a quel punto, per poter arrestare l’aggressore sono stati costretti a forzare la porta della stanza.La donna, visitata dai sanitari del 118, ha riportato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo.Il coltello è stato sequestrato mentre l’arrestato, dopo la direttissima, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal Giudice.