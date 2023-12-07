RIPOSTO, OPERAIO RIMANE SCHIACCIATO TRA CAMION E MURO: È GRAVE

Un operaio di 56 anni della ditta Impregico è rimasto ferito mentre era al lavoro nel centro di raccolta comunale per i rifiuti di Riposto.L'uomo è stato portato nell'ospedale Cannizzaro di Catania do...

Un operaio di 56 anni della ditta Impregico è rimasto ferito mentre era al lavoro nel centro di raccolta comunale per i rifiuti di Riposto.

L'uomo è stato portato nell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è entrato in codice rosso per un politrauma da schiacciamento ed è ricoverato al Trauma center del nosocomio.

Sul posto per i rilievi e le indagini sono presenti i carabinieri della locale stazione.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato tra un muretto di pietra e un camion dell'igiene urbana nel tentativo di evitare che il mezzo si schiantasse proprio contro il muro.

"Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con questa brutta notizia - afferma il sindaco di Riposto, Davide Vasta, nel rendere noto l'accaduto - ci siamo recati sul posto per capire cosa fosse successo e abbiamo trovato i carabinieri che stavano compiendo i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente.

L'operaio era già stato trasportato al Trauma Center del Cannizzaro, dove si trova in questo momento. Ci siamo subito attivati per capire in quali condizioni fosse arrivato. È arrivato con codice rosso con politraumi da schiacciamento ma è vigile e collaborativo e questo, naturalmente, ci conforta.

Adesso i medici stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore - spiega il primo cittadino - avremo un quadro più preciso".

Intanto l'isola ecologica resta chiusa al pubblico mentre il camion è stato sequestrato dai carabinieri. Una circostanza che oggi comporterà disagi nel servizio di raccolta dei rifiuti.

Ci scusiamo anticipatamente con la cittadinanza - prosegue il sindaco - per i disagi che potrebbero verificarsi oggi. Il sequestro del camion purtroppo rallenterà la normale attività.

Da domani il servizio riprenderà regolarmente".