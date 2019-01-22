RIPOSTO: RAPINANO UN PANIFICIO DI CORSO ITALIA, ARRESTATI.

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 27enne del posto e il complice 18enne, di origini romene ma residente a Giarre, poiché ritenuti responsabili del concorso in rapi...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 27enne del posto e il complice 18enne, di origini romene ma residente a Giarre, poiché ritenuti responsabili del concorso in rapina aggravata.

I due, ieri sera, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione in un panificio ubicato al civico 172 di corso Italia a Riposto dove, sotto la minaccia dell’arma, hanno costretto la moglie del titolare a farsi da parte per potersi impossessare di una bilancia elettronica (scambiata presumibilmente per la cassa) e fuggire via a bordo di uno scooter.







Ad intercettarli, disarmarli ed ammanettarli i carabinieri di pattuglia che, durante il controllo del territorio, li avevano visti fuggire dall’obiettivo.

I militari, oltre ad una pistola scacciacani, sprovvista di tappo rosso, hanno recuperato e sequestrato dei guanti neri e un passamontagna.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.