RIPOSTO: SCONTRO TRA DUE AUTO PERDE LA VITA UN 34ENNE

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2017 18:00
Pauroso incidente stradale a Riposto attorno alle 15 di oggi pomeriggio. In collisione una Panda  con una Citroen, il cui conducente, un giovane di 34 anni di Riposto,  è deceduto per le gravi ferite riportate alla testa e all'addome. Inutile è stato l'intervento dell'elisoccorso

Nell'altra vettura, una Panda, c'erano una donna incinta e due bambini, fortunatamente non avrebbero riportato ferite.

Sul posto i carabinieri della locale stazione, che stanno compiendo i rilievi

IN AGGIORNAMENTO

