RIPOSTO: SEQUESTRATA UNA DISCARICA ABUSIVA: UNA DENUNCIA

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno denunciato l’amministratore di una ditta di costruzioni, un 48enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile della violazione della normativa ambientale in...

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno denunciato l’amministratore di una ditta di costruzioni, un 48enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile della violazione della normativa ambientale in materia di deposito di rifiuti.

I militari, coadiuvati dai tecnici dell’A.R.P.A. di Catania, hanno avuto accesso nel fondo adibito a deposito dalla ditta di costruzioni, ubicato in contrada Rovettazzo a Riposto, riscontrando che la stessa, senza alcuna autorizzazione, era stata trasformata in discarica di materiale edile di risulta.

L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo finché il proprietario non la bonifichi così come prescritto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.