RIPOSTO: SEQUESTRATI 1.300 ARTICOLI PERICOLOSI E CONTRAFFATTI, DENUNCIATO UN IMPRENDITORE CINESE

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, hanno sequestrato a Riposto oltre 1.300 prodotti irregolari.

In particolare, nel corso dell’intervento eseguito presso un punto vendita gestito da soggetti di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle della Compagnia di Riposto hanno individuato degli articoli contraffatti che riproducevano loghi di note case automobilistiche (BMW, AUDI, TOYOTA, FORD, OPEL) e altri irregolari perché privi sia dell’indicazione dell’importatore e del distributore nazionale, che delle istruzioni in lingua italiana sulle modalità d’uso e di quelle relative alla composizione merceologica.

Numerosi sono risultati i prodotti elettrici irregolari sui quali era fraudolentemente apposto il marchio “China Export” in luogo di quello “CE” che attesta la conformità dei beni agli standard europei.

Nel corso del controllo sono stati anche scoperti 6 lavoratori in nero e/o irregolari di nazionalità sia italiana che cinese.

Il legale rappresentante dell’attività commerciale, di nazionalità cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di contraffazione, frode in commercio e ricettazione e segnalato alla Camera di Commercio etnea per le violazioni amministrative che prevedono l’applicazione di sanzioni fino ad un massimo di € 25.000,00. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a oltre 15.000 euro.