RIPOSTO, SEQUESTRATI QUASI 300 CHILI DI PESCE: TONNI TROPPO PICCOLI E PESCATO NON TRACCIATO

La Guardia Costiera di Riposto ha posto sotto sequestro ben 37 esemplari di tonno rosso con un valore inferiore riguardo alla taglia minima consentita dalla legge, per un peso complessivo di circa 120 chilogrammi.

Il prodotto è stato ritrovato dai militari all’interno di un furgone isotermico vicino ai punti di sbarco del porto commerciale di Riposto durante una delle ispezioni notturne.

La motivazione del sequestro sta nel fatto che gli esemplari Thunnus Thynnus erano al di sotto delle dimensioni stabilite per la loro riproduzione durante il periodo della pesca e per la loro conservazione.

Ma non finisce qui perché il trasportatore non è stato in grado di produrre e quindi di fornire la documentazione con le informazioni concernenti la tracciabilità e così per lui è scattata una multa di 14.833 euro. Contestualmente sono stati sequestrati anche altri 165 chilogrammi di pesce fresco e i 285 chili di prodotto sequestrato sono stati donati dall’Asp di Giarre alle associazioni caritatevoli del territorio, perché ritenuto comunque idoneo al consumo.