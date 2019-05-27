RIPOSTO: SORVEGLIATO SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO BECCATO IN BICICLETTA
FLASHNon ha resistito a farsi una passeggiata in bici a Giarre il Sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Riposto FALZONE Luigi classe 89 che nel corso della serata di dome...
A cura di Redazione
27 maggio 2019 11:44
FLASH
Non ha resistito a farsi una passeggiata in bici a Giarre il Sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Riposto FALZONE Luigi classe 89 che nel corso della serata di domenica veniva notato e riconosciuto da un Brigadiere dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giarre libero dal servizio che lo bloccava e arrestava.