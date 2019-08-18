RIPRENDE L'ATTIVITÀ DELLO STROMBOLI
A cura di Redazione
18 agosto 2019 18:13
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle ore 01:00 UTC circa, è ripresa l'attività effusiva da una bocca effimera posta nell'area centro-sud della terrazza craterica.
Il fronte lavico si attesta intorno a circa 500 metri al di sopra del livello del mare e i prodotti emessi rotolano lungo la Sciara del Fuoco, accumulandosi lungo la linea di costa.
Per quanto riguarda l'ampiezza del tremore vulcanico, non si registrano variazioni significative.