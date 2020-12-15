RIPRESA L'EMISSIONE DI LAVA DAL CRATERE DI SUD-EST, COLATA LAVICA DIRETTA VERSO SUD-OVEST.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che Durante la notte, l'attività eruttiva dell'Etna è fortemente diminuita, A partire dall'alba si rileva attività stromb...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che Durante la notte, l'attività eruttiva dell'Etna è fortemente diminuita, A partire dall'alba si rileva attività stromboliana da tre bocche sul Cratere di Sud-Est: quella detta 'della sella', le due altre nella parte orientale del cono. Dalle ore 06:30 UTC circa si osserva una abbondante emissione di cenere, che forma un pennacchio diretto verso sud. Inoltre, dal cratere Voragine avvengono sporadiche esplosioni che producono modeste emissioni di cenere; nelle ore notturne era visibile il lancio di materiale piroclastico incandescente.

Dalle ore 08:24 UTC si osserva una ripresa dell'emissione di lava dalla nicchia di frana apertasi sul fianco sud-occidentale del Cratere di Sud-Est durante l'attività parossistica del 13 dicembre sera, formando una colata lavica diretta verso sud-ovest.

Dal punto di vista sismico, il tremore vulcanico, nelle ultime ore, ha mostrato un incremento della sua ampiezza media a partire dalle ore 06:00 UTC circa mantenendosi sempre su un valore alto. La posizione del centroide delle sue sorgenti risulta sempre localizzata nell'area del Cratere di SE. L'attività infrasonica continua ad essere sostenuta: rimangono su un livello alto il numero e l'ampiezza degli eventi infrasonici, soprattutto durante le fasi di incremento dell'ampiezza del tremore.

Le reti GPS e clinometrica non mostrano deformazione significativa in corso