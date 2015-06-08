Rischio crolli al palazzone municipale: transennata tutta l'area

E ieri la pioggia battente ha inondato i locali del nono piano

95047.it Tutto transennato con tubolari per evitare che qualcuno possa farsi del male. Da questa mattina l’area adiacente al Palazzo municipale della zona Ardizzone pare di essere al parco avventura: tra gimcane e restringimenti il palazzone è quasi off limits. Scherzi e battute e a parte, il recente sopralluogo effettuato da servizio di prevenzione e protezione dell’ente congiunto tra Rspp e medico competente hanno evidenzianti il “rischio grave ed esteso di caduta dall’alto dai cornicioni e dagli elementi sporgenti a sbalzo dal palazzo municipale”. In pratica, vi sono delle crepe che rischiano di far cadere pezzi di cemento sulla testa delle persone.

Una delle "fratture" ai piani alti del palazzone

Da questa mattina è fatto divieto assoluto di transito per una fascia di almeno due metri e mezzo dal palazzo municipale. Perdipiù la pioggia battente di ieri ha inondato (ma questa non è una novità) i locali che si trovano al nono piano, l’ultimo del palazzo: dal terrazzo le infiltrazioni d’acqua sono, del resto, cosa nota e vecchia.

Di certo, non c’è pace per il palazzone: nemmeno un anno fa vi fu l’incidente legato all’ascensore che andò quasi in caduta libera con due donne al suo interno; subito dopo un parziale transennamento della zona per altri pericoli di distacco; oggi, un’altra situazione d’emergenza. Nel frattempo, si attende l’ufficializzazione di quel corposo finanziamento per recuperare l’edificio: andrà in porto?