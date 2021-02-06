RISCHIO INCENDI E ONDATE DI CALORE IN SICILIA: ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

In Sicilia sembra primavera inoltrata, con temperature che il 5 febbraio hanno raggiunto quota 24 gradi. A provocare il miglioramento delle condizioni meteorologiche è la presenza di una nuova circola...

In Sicilia sembra primavera inoltrata, con temperature che il 5 febbraio hanno raggiunto quota 24 gradi. A provocare il miglioramento delle condizioni meteorologiche è la presenza di una nuova circolazione depressionaria tra la Penisola Iberica e le Baleari che sta determinando un ulteriore rinforzo delle correnti meridionali sulla nostra regione.

La giornata di oggi, 6 febbraio sarà prevalentemente soleggiata con assenza di nubi, salvo qualche lieve passaggio di addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane. Non sono previsti, pertanto, fenomeni di importanza rilevante per quanto riguarda le precipitazioni (piogge) e le condizioni di visibilità. La provincia più calda nella giornata di domani sarà Catania, con massime a 25°C e minime 12°C. Il territorio più freddo, invece, sarà l’Ennese, con massime a 18°C e minime a 5°C.

Poco distante dalla provincia più “bollente” troviamo il Messinese e il Palermitano, con valori massimi fino a 21°C e minimi a 13°C e il Ragusano e il Siracusano, con massime a 23°C e minime a 9°C. Valori un poco più contenuti, invece, nell’Agrigentino, con massimi a 21°C e minimi a 10°C e nel Trapanese, con massimi a 19°C e minimi a 12°C. Infine, in provincia di Caltanissetta previsti picchi massimi fino a 20°C e minimi a 6°C.

Tuttavia, l'alta pressione di matrice algerina, che già da oggi ha portato molta gente a riversarsi nelle spiagge e a fare anche il bagno (nonostante la zona arancione), ha comunque le ore contate. Già a partire dal pomeriggio di domenica anche la Sicilia sarà colpita dalla perturbazione atlantica che dapprima toccherà il Nord Italia comportando un crollo delle temperature anche di 10 gradi e la possibilità di piogge. Dalla prossima settimana si alterneranno giornate di sole a giornate di nuvole e piovaschi ma sempre con temperature nella media di stagione.