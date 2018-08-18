RISCHIO STRADE, MUSUMECI CONVOCA VERTICE

"Ho convocato per venerdì prossimo i vertici di Anas, Cas, della protezione Civile e i dirigenti dell'assessorato regionale alle Infrastrutture per una riunione operativa sullo stato di salute dei pon...

"Ho convocato per venerdì prossimo i vertici di Anas, Cas, della protezione Civile e i dirigenti dell'assessorato regionale alle Infrastrutture per una riunione operativa sullo stato di salute dei ponti, delle autostrade e della viabilità secondaria nell'isola". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Catania. "I fatti di Genova - ha aggiunto - ci impongono di effettuare un monitoraggio per avere ben chiaro la situazione in Sicilia. Già a febbraio avevo pensato di avviare questa campagna per la sicurezza dei trasporti nell'isola".

"Il Consorzio autostrade siciliane chiuderà entro l'anno. Questa esperienza sembra essere conclusa e c'è l'intesa con l'assessore alle Infrastrutture e l'intero Governo affinché si definisca la questione in questo senso. C'è l'Anas interessata alla successione". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci sul futuro della società che gestisce la rete autostradale nell'Isola.