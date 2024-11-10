RISOLTO IL PROBLEMA DEL DEGRADO E DEI RIFIUTI SU VIALE KENNEDY: PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE

In seguito alla segnalazione di ieri riguardante la presenza di rifiuti abbandonati e degrado su Viale Kennedy, l’Amministrazione Comunale è intervenuta con prontezza, risolvendo il problema già nella...

In seguito alla segnalazione di ieri riguardante la presenza di rifiuti abbandonati e degrado su Viale Kennedy, l’Amministrazione Comunale è intervenuta con prontezza, risolvendo il problema già nella stessa giornata.

L’iniziativa rapida ha visto la partecipazione attiva delle squadre di pulizia e dei Vigili Urbani, che hanno ripristinato la pulizia e la sicurezza dell’area.

Il sindaco Nino Naso ha rilasciato una dichiarazione sull'episodio, sottolineando l'importanza del rispetto delle regole e della collaborazione dei cittadini per il mantenimento della pulizia urbana. "Confidiamo nella collaborazione dei cittadini. La raccolta dei rifiuti non è stata mai sospesa neanche per un giorno, e non capiamo perché alcuni decidano di abbandonare i rifiuti proprio lì," ha affermato il sindaco Naso.

"Stiamo verificando con i nostri Vigili Urbani, aprendo le buste dei rifiuti per individuare questi incivili sporcaccioni e multarli come meritano."

Ci fa piacere che il servizio Lo dico a 95047 funzioni, e invitiamo i lettori a continuare a segnalare episodi simili. Solo attraverso la partecipazione di tutti possiamo migliorare la qualità del nostro ambiente."

L’Amministrazione Comunale ha ribadito l’impegno costante nella lotta contro l'abbandono di rifiuti e il degrado urbano. Attraverso un monitoraggio più intenso e una presenza rafforzata della Polizia Municipale nelle aree critiche, il Comune intende scoraggiare comportamenti irrispettosi e dannosi per la collettività.

Per segnalare episodi di degrado, i cittadini possono continuare a utilizzare il servizio “Lo dico a 95047” contattandoci al numero

Chat su WhatsApp