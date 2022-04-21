RISSA CON SPARATORIA AL PORTO DI CATANIA, UN FERITO

Un diciottenne è rimasto ferito con un colpo di arma da fuoco durante una rissa scoppiata la notte scorsa nel porto di Catania.Il giovane è ricoverato nell'ospedale Garibaldi Centro e alla polizia, ch...

Un diciottenne è rimasto ferito con un colpo di arma da fuoco durante una rissa scoppiata la notte scorsa nel porto di Catania.

Il giovane è ricoverato nell'ospedale Garibaldi Centro e alla polizia, che indaga, ha detto di essere stato colpito mentre assisteva alla rissa, alla quale non avrebbe partecipato, che ci sarebbe almeno un'altra persona ferita e che era presente un cantante neomelodico.

Sul posto sono intervenute quattro Volanti della Questura dopo la segnalazione di una rissa. I poliziotti hanno trovato la vetrata di un negozio distrutta e a terra una decina di bossoli.

Mentre stavano eseguendo i rilievi è arrivata la notizia del giovane ferito arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi. Sull'episodio indaga la squadra mobile.