RISSA IERI FUORI DALLA STAZIONE CIRCUMETNEA DI PATERNÒ

Una violenta rissa tra diverse persone si è verificata nella serata di ieri, 6 gennaio 2024, davanti alla stazione della Circumetnea di Paternò. L'incidente, che ha coinvolto un numero imprecisato di...

Una violenta rissa tra diverse persone si è verificata nella serata di ieri, 6 gennaio 2024, davanti alla stazione della Circumetnea di Paternò. L'incidente, che ha coinvolto un numero imprecisato di individui, si è verificato intorno alle ore 19.

Secondo le prime informazioni disponibili, i partecipanti alla rissa si sono affrontati con calci e pugni, dando vita a un tumulto che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Una pattuglia dei Carabinieri è prontamente intervenuta sul luogo per sedare la situazione, identificare i soggetti coinvolti e avviare gli accertamenti del caso.

Al momento, le cause scatenanti della rissa non sono ancora chiare, e le autorità stanno conducendo indagini per determinare cosa abbia portato allo scontro.