RISSA IN PIENO CENTRO A PATERNÒ

Nella serata di oggi, 29 febbraio 2024, si è verificata una rissa in pieno centro a Paternò, precisamente in Via Vittorio Emanuele, nelle vicinanze delle "palme".L'inizio delle ostilità ha avuto luogo...

29 febbraio 2024 21:54
News
Nella serata di oggi, 29 febbraio 2024, si è verificata una rissa in pieno centro a Paternò, precisamente in Via Vittorio Emanuele, nelle vicinanze delle "palme".

L'inizio delle ostilità ha avuto luogo intorno alle 21:00, coinvolgendo alcuni giovani stranieri. Dapprima con scambi verbali che sono poi sfociati in una violenta discussione e infine con degli scontri fisici, caratterizzati da pugni, urla, spintoni e calci, che ha coinvolto più persone.

Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Sul posto sono intervenute prontamente due pattuglie dei Carabinieri per le procedure di rito e per l'identificazione dei soggetti coinvolti.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni investigative.

