RISSA IN PIENO CENTRO IERI SERA A PATERNO', UN FERITO

Rissa ieri sera a Paternò, in pieno centro storico.

Calci e pugni utilizzate come armi. Il tutto poco dopo le 20, con protagonisti tutti extracomunitari.

Un uomo di circa 30 anni è stato ferito nel corso di una rissa avvenuta in via San Giovanni Bosco.

Non è ancora chiaro se la vittima sia stata accoltellata o colpita più volte con un bastone, comunque è stato soccorso e immediatamente trasportato all'ospedale di Paternò per una ferita da taglio alla mano e per una serie di contusioni.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando le Autorità.