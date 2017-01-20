Rissa in via Vittorio Emanuele: due fermati

Interventi dei carabinieri

La nota stampa dei militari del Comando provinciale:

"I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza HAMOUDA Fares, 41enne, originario dell’Algeria, e SAHI Alì, 36enne, originario del Marocco, per rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ieri notte, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, transitando per via Vittorio Emanuele ha notato tre individui picchiarsi a seguito di una lite scaturita per futili motivi. I militari immediatamente intervenuti hanno bloccato i due, che hanno opposto un’energica resistenza, mentre il terzo individuo, che si è accorto del loro arrivo, è riuscito a fuggire. I due fermati sono stati trasportati e medicati all’Ospedale di Paternò dove se la sono cavata con una prognosi di 5 giorni. Le indagini sono ancora in corso al fine di identificare il fuggitivo. Gli arrestati, dopo il giudizio per direttissima, sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Piazza Lanza".